«Там будет много Хабибов». Абдель-Азиз — о проблемах с получением виз бойцами с Кавказа
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Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказался о сложностях с получением виз бойцами из России.
«Вся эта политическая ситуация коснулась многих российских спортсменов, особенно ребят из Дагестана, Чечни и Кавказа, и никто об этом не говорит. Это грустно, потому что эти парни не сделали ничего плохого. Этим ребятам очень сложно получить визу.
И я точно знаю, что в этом регионе появится ещё много Хабибов, много Исламов и много Забитов. И если этим парням дать возможность, я это действительно оценю. А если не получится, что ж, я тоже это пойму», — написал Абдель-Азиз.
Хабиб пробежал спринт с Али Абдель-Азизом:
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