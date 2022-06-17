«Думаю, может нокаутировать». Джойс дал прогноз на реванш Усик — Джошуа

Серебряный призёр Олимпиады-2016 Джо Джойс поделился мыслями о поединке-реванше, в ходе которого сойдутся украинский боксёр Александр Усик и британец Энтони Джошуа.



«Усик уже побеждал его раньше, так что у него будет преимущество. Он будет знать, что делать. Едва ли у Джошуа было достаточно времени, чтобы обрести за счёт своего нового тренера Гарсии те навыки, которые позволят ему побить Усика.

Ходят слухи, что Усик постоянно за всё время событий вокруг Украины тренировался. Так что он будет в хорошем состоянии. Этот парень будет понимать, что делать, чтобы снова победить Джошуа. Энтони должен исправить ошибки, которые он допустил в первом поединке. Сможет ли он это сделать? Усик — очень опытный боец. Он здорово понимает бокс и знает, как действовать по ходу поединка. Но очевидно, что Джошуа крупнее, сильнее и имеет больший удар. Однако я думаю, что Усик может нокаутировать Джошуа. Посмотрим, как всё сложится. Но наблюдать за этим будет интересно», — приводит слова Джойса boxingnews24.

Усик пообщался с чемпионским поясом: