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«Цельтесь между глаз». Конор Макгрегор дал совет подписчикам. Фото

«Цельтесь между глаз». Конор Макгрегор дал совет подписчикам. Фото
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост в своих социальных сетях, где дал шуточный совет тем, кто не может «стремиться к миру».

«Я всегда говорю, что я за мир, но, если вы не можете стремиться к миру, цельтесь между глаз», — написал Макгрегор.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Напомним, последний бой Конор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Макгрегор сражался с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде после того, как ирландец сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале.

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