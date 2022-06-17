«Цельтесь между глаз». Конор Макгрегор дал совет подписчикам. Фото

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост в своих социальных сетях, где дал шуточный совет тем, кто не может «стремиться к миру».
«Я всегда говорю, что я за мир, но, если вы не можете стремиться к миру, цельтесь между глаз», — написал Макгрегор.
Фото: Из личного архива Конора Макгрегора
Напомним, последний бой Конор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Макгрегор сражался с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде после того, как ирландец сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале.
Конор Макгрегор готовится к возвращению в октагон:
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