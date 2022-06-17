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«Интересен бы был наш с ним бой?» А. Емельяненко показал фото с обидчиком брата Фёдора

«Интересен бы был наш с ним бой?» А. Емельяненко показал фото с обидчиком брата Фёдора
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём телеграм-канале, где показал фотографию с бывшим бойцом UFC, бразильцем Антониу Силвой.

«Обидчик моего брата Фёдора — Бигфут Силва. Интересен бы был наш с ним бой?» — подписал фото Александр.

Фото: Из личного архива Александра Емельяненко

Напомним, в 2011 году Силва праздновал досрочную победу в бою с Фёдором Емельяненко в четвертьфинале Гран-при тяжеловесов Strikeforce.

Последний бой Фёдор провёл на турнире Bellator 269, где встречался с представителем США Тимоти Джонсоном. Емельяненко праздновал победу нокаутом уже в первом раунде.

Александр уже приступил к тренировкам в рамках подготовки к следующему бою, который он должен провести с Вячеславом Дациком. Оба спортсмена уже подписали контракт на бой.

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