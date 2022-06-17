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Пётр Ян показал, как поддерживает форму во время отдыха. Видео

Пётр Ян показал, как поддерживает форму во время отдыха. Видео
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян в своих социальных сетях показал, как проводит отдых.

«Много не кайфуйте», — подписал Ян видео из своих социальных сетей, на котором выполняет подтягивания. Ранее Пётр показывал свою пробежку по пляжу во время отдыха в Дубае (ОАЭ).

В своём последнем выступлении на турнире в UFC, которое прошло в апреле, Пётр Ян уступил американскому бойцу Алджэмейну Стерлингу раздельным решением судей. До этого Стерлинг отобрал у Яна пояс, выиграв бой из-за дисквалификации россиянина за запрещённый удар коленом.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Пётр Ян сообщил, что в августе-сентябре может провести бой против эквадорца Марлона Веры, занимающего пятое место в рейтинге в легчайшем весе.

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