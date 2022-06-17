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«Никто даже близко не стоит». Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего промоутера всех времён

«Никто даже близко не стоит». Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего промоутера всех времён
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мыслями о президенте UFC Дане Уайте, высказав мнение, что он является самым лучшем промоутером.

«Дана Уайт, на мой взгляд, лучший промоутер всех времён. Никто даже близко не стоит. Я просто стараюсь учиться у него, ведь я только начинаю. Полагаю, что смогу многое освоить за счёт него в течение следующих 10-20 лет.

Дана ведёт игру, но даже в такой ситуации нужно у него учиться. В прошлый раз он мне сказал: «Теперь ты будешь лучше понимать меня», — сказал Нурмагомедов в интервью на канале Eagle FC в YouTube.

После завершения карьеры Хабиб тоже стал заниматься промоутерской деятельностью. Сейчас Нурмагомедов владеет промоушеном Eagle FC.

Хабиб показал необычный приём на тренировке:

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