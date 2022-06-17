Хабиб: мне некомфортно из-за того, что я знаменит

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что его тяготит мировая известность.



«Чувствую ли я, что кого-то вдохновляю? Если честно, то нет. Но, конечно, я знаю, что многие следят за мной. Многие знают обо мне. Я стал очень популярным, и я это чувствую. К примеру, когда выхожу на улицу в каких-либо европейских или арабских странах, в России или США, многие люди меня узнают. Но внутри я всё тот же парень из деревни. Я родом из села, и в душе я и сегодня всё тот же деревенский парень». Иногда осознаю масштаб всей своей популярности, но, как правило, просто не думаю обо всём этом. Если честно, мне некомфортно из-за того, что я знаменит», — сказал Хабиб в интервью на канале Eagle FC в YouTube.

Хабиб и Роналду провели дуэль взглядов: