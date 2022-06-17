Татарин Ринат Фахретдинов объяснил, почему не будет выходить на бой с татарстанским флагом

Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов ответил на вопрос, почему вышел на первый бой в тюбетейке.

«У меня эта идея из головы и не уходила. Потому что я татарин, я хотел показать мою национальную принадлежность. Мне многие говорят, мол, выйди тогда с татарстанским флагом. Но, во-первых, с флагом субъекта РФ выходить нельзя. А во-вторых, даже если было бы разрешено, я бы не вышел с татарстанским флагом. Я ребятам объясняю, что Татарстан тоже моя республика, но я родом из Мордовии, не забывайте, что там живут мои родители. Может быть, и в Мордовии хотят, чтобы я вышел со своим флагом!



К сожалению, в Татарстане есть такое мнение, что будто бы татары есть только в Татарстане. Я говорю вам, я татарин и я не из Татарстана, обратите на нас внимание. Татары есть и вне Татарстана, мы по всей России, по всему миру. Этим надо гордиться. Своей тюбетейкой я и хотел показать, что татары живут не только в Татарстане. Мы должны жить в единстве. Не надо нас делить на мордовских, крымских и т. д. Я пытаюсь популяризировать свою национальность в мире, именно в мире единоборств. Кто-то скажет, что мордобоем. Да, мордобоем, но хотя бы чем-то», — приводит слова Фахретдинова «Татар-информ».