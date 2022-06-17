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Боб Арум предположил, что поединок Бетербиев — Смит станет боем года

Боб Арум предположил, что поединок Бетербиев — Смит станет боем года
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Известный промоутер Боб Арум поделился ожиданиями от боя между Артуром Бетербиевым и Джо Смитом-младшим.

«Джо Смит — потрясающий боец, у него очень сильный удар и высокий уровень мастерства. Что можно сказать о Бетербиеве? Он олицетворяет ту свирепость, которой славятся полутяжеловесы. Потрясающий панчер, который отказывается проигрывать. Не думаю, что может быть что-то лучше того. Я предсказываю, что их поединок будет считаться боем года в 2022-м», — приводит слова Арума BoxingScene.

Бой Артура Бетербиева и Джо Смита-младшего состоится в ночь с 18 на 19 июня. На кону будут стоять три чемпионских пояса: титулы WBC и IBF, которые принадлежат Бетербиеву, и пояс WBO Смита.

Ранее Арум сообщил, что победитель боя Бетербиев — Смит-младший проведёт поединок с Энтони Ярдом.

Артур Бетербиев — Джо Смит. Где смотреть титульный бой в полутяжёлом весе WBC, IBF и WBO Артур Бетербиев — Джо Смит. Где смотреть титульный бой в полутяжёлом весе WBC, IBF и WBO
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