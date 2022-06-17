Боб Арум предположил, что поединок Бетербиев — Смит станет боем года

Известный промоутер Боб Арум поделился ожиданиями от боя между Артуром Бетербиевым и Джо Смитом-младшим.



«Джо Смит — потрясающий боец, у него очень сильный удар и высокий уровень мастерства. Что можно сказать о Бетербиеве? Он олицетворяет ту свирепость, которой славятся полутяжеловесы. Потрясающий панчер, который отказывается проигрывать. Не думаю, что может быть что-то лучше того. Я предсказываю, что их поединок будет считаться боем года в 2022-м», — приводит слова Арума BoxingScene.



Бой Артура Бетербиева и Джо Смита-младшего состоится в ночь с 18 на 19 июня. На кону будут стоять три чемпионских пояса: титулы WBC и IBF, которые принадлежат Бетербиеву, и пояс WBO Смита.



Ранее Арум сообщил, что победитель боя Бетербиев — Смит-младший проведёт поединок с Энтони Ярдом.