Боб Арум предположил, что поединок Бетербиев — Смит станет боем года

Известный промоутер Боб Арум поделился ожиданиями от боя между Артуром Бетербиевым и Джо Смитом-младшим.
«Джо Смит — потрясающий боец, у него очень сильный удар и высокий уровень мастерства. Что можно сказать о Бетербиеве? Он олицетворяет ту свирепость, которой славятся полутяжеловесы. Потрясающий панчер, который отказывается проигрывать. Не думаю, что может быть что-то лучше того. Я предсказываю, что их поединок будет считаться боем года в 2022-м», — приводит слова Арума BoxingScene.
Бой Артура Бетербиева и Джо Смита-младшего состоится в ночь с 18 на 19 июня. На кону будут стоять три чемпионских пояса: титулы WBC и IBF, которые принадлежат Бетербиеву, и пояс WBO Смита.
Ранее Арум сообщил, что победитель боя Бетербиев — Смит-младший проведёт поединок с Энтони Ярдом.
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