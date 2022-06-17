Брат Хабиба узнал следующего соперника в UFC

Боец UFC Абубакар Нурмагомедов выступит на турнире UFC on ABC 3, сообщает журналист Марсель Дорф в своих социальных сетях. Соперником Абубакара Нурмагомедова станет американец Фил Роу. Турнир состоится 16 июля 2022 года.



Абубакар Нурмагомедов провёл в UFC всего два поединка, победив и проиграв по разу. Он провёл свой последний поединок в UFC в марте 2021 года, когда ему удалось единогласным решением судей победить Джареда Гудена на турнире UFC 260: Миочич – Нганну 2. Ранее он выступал в PFL. Всего за карьеру в ММА Абубакар провёл 19 поединков, из которых выиграл 16.



Фил Роу в карьере принял участие в 12 поединках, одержав девять побед и потерпев три поражения. Последний бой он провёл в феврале 2022 года, нокаутировав Джейсона Уитта.

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