Взвешивание UFC on ESPN 37: Каттар тяжелее Эммета, Исмагулов легче Кутателадзе

В Техасе (США) состоялась официальная церемония взвешивания турнира UFC on ESPN 37. В главном событии турнира сойдутся американские бойцы Келвин Каттар и Джош Эммет.



По итогам взвешивания Эммет оказался чуть тяжелее Каттара.

В рамках основного карда россиянин Дамир Исмагулов встретится с шведско-грузинским бойцом Гурамом Кутателадзе. По итогам взвешивания Кутателадзе оказался тяжелее Исмагулова.

UFC on ESPN 37. Взвешивание



Основной кард



Келвин Каттар (66,22 кг) — Джош Эммет (65,99)

Дональд Серроне (70,3) — Джо Лозон (70,19)

Кевин Холланд (77,11) — Тим Минс (77,33)

Хоакин Бакли (83,46) — Альберт Дураев (84,14)

Дамир Исмагулов (70,3) — Гурам Кутателадзе (70,53)

Джулиан Маркес (84,14) — Грегори Родригес (84,14)



Предварительный кард



Тони Келли (62,36) — Адриан Янес (61,46)

Ясмин Ясудавичус (56,58) — Наталия Силва (56,92)

Курт Макги (77,11) — Джереми Уэллс (77,56)

Данни Чавес (65,77) — Рикардо Рамос (66,22)

Глория де Паула (52,16) — Мария Оливейра (52,16)

Коди Стаманн (61,46) — Эдди Уайнленд (61,23)

Фил Хоуз (83,91) — Дерон Уинн (84,36)

Кайл Докос (84,14) — Роман Долидзе (84,14).