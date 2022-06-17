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Взвешивание UFC on ESPN 37: Каттар тяжелее Эммета, Исмагулов легче Кутателадзе

Взвешивание UFC on ESPN 37: Каттар тяжелее Эммета, Исмагулов легче Кутателадзе
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В Техасе (США) состоялась официальная церемония взвешивания турнира UFC on ESPN 37. В главном событии турнира сойдутся американские бойцы Келвин Каттар и Джош Эммет.

По итогам взвешивания Эммет оказался чуть тяжелее Каттара.

В рамках основного карда россиянин Дамир Исмагулов встретится с шведско-грузинским бойцом Гурамом Кутателадзе. По итогам взвешивания Кутателадзе оказался тяжелее Исмагулова.

UFC on ESPN 37. Взвешивание

Основной кард

Келвин Каттар (66,22 кг) — Джош Эммет (65,99)
Дональд Серроне (70,3) — Джо Лозон (70,19)
Кевин Холланд (77,11) — Тим Минс (77,33)
Хоакин Бакли (83,46) — Альберт Дураев (84,14)
Дамир Исмагулов (70,3) — Гурам Кутателадзе (70,53)
Джулиан Маркес (84,14) — Грегори Родригес (84,14)

Предварительный кард

Тони Келли (62,36) — Адриан Янес (61,46)
Ясмин Ясудавичус (56,58) — Наталия Силва (56,92)
Курт Макги (77,11) — Джереми Уэллс (77,56)
Данни Чавес (65,77) — Рикардо Рамос (66,22)
Глория де Паула (52,16) — Мария Оливейра (52,16)
Коди Стаманн (61,46) — Эдди Уайнленд (61,23)
Фил Хоуз (83,91) — Дерон Уинн (84,36)
Кайл Докос (84,14) — Роман Долидзе (84,14).

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