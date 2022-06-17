Джордж Камбосос активировал пункт о реванше с Дэвином Хэйни

Бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе Джордж Камбосос сообщил, что воспользуется правом на реванш с Дэвином Хэйни.



«Да, реванш состоится на 100 процентов. Я активировал опцию реванша. Император мёртв, но Свирепый жив, так что я вернусь. Мы пока не определились с местом проведения боя. Есть такие варианты, как Мельбурн, Сидней и Брисбен. Поединок состоится в Австралии, это здорово. Я знаю, что могу победить в реванше. Я внесу изменения, моя судьба — показать своё величие и вернуть пояса.



Я знаю, что могу победить Хэйни. Моя уверенность на месте. В день боя Свирепый не показал свой максимум. Я был просто не в себе, но никаких оправданий. Он сделал своим джебом всё, что должен был. Хэйни умён, но в следующий раз мне нужно быть грамотнее с планом на бой», — приводит слова Камбососа BoxingScene.