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«Усердно работаю». Александр Усик опубликовал фото с тренировки

«Усердно работаю». Александр Усик опубликовал фото с тренировки
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Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, украинец Александр Усик разместил новый пост в своих социальных сетях, показав несколько фотографий с тренировки. В настоящее время Усик готовится к бою-реваншу с британцем Энтони Джошуа.

«Усердно работаю», — подписал фотографии Александр Усик.

Фото: Из личного архива Александра Усика

Фото: Из личного архива Александра Усика

Бой-реванш между Джошуа и Усиком должен пройти в августе. Первый поединок между Александром и Энтони был признан событием 2021 года по версии издания The Ring. Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт этого успеха Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.

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