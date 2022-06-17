Поветкин не исключил возвращения на ринг

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Александр Поветкин высказался о возможном возобновлении карьеры.



«Трудно что-то сказать по поводу возвращения. Пока я не знаю. Хотя об окончательном завершении карьеры я не объявляю. Посмотрю. В жизни всё бывает. Может быть, ещё и соберусь. Хочется, если честно. Если позволит здоровье, то я, может быть, ещё и подерусь. Почему нет?» — приводит слова Поветкина «РИА Новости Спорт».



42-летний Поветкин — бывший временный чемпион мира по версии WBC, регулярный чемпион мира по версии WBA (2011–2013), чемпион по версиям WBC Diamond, WBC Silver (2014–2016), WBO International (2017–2018) и WBA Inter-Continental (2017–2018) в тяжёлом весе. В июне 2021 года Александр объявил о завершении карьеры. Всего на профессиональном ринге боец по прозвищу Русский Витязь провёл 40 поединков, потерпев только три поражения: от Владимира Кличко, Энтони Джошуа и Диллиана Уайта.