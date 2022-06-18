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Дмитрий Кудряшов ответил на вызов Магомеда Исмаилова

Дмитрий Кудряшов ответил на вызов Магомеда Исмаилова
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Бывший чемпион мира по боксу Дмитрий Кудряшов ответил на вызов со стороны соотечественника Магомеда Исмаилова.

«Даже если блогер попросит «легендарного промоутера» не бить его сильно, одеть на меня самые большие и безопасные 20-унцовые варежки, то блестящая голова всё равно не выдержит эти перегрузки, он же не боксёрский мешок, он блогер», — написал Кудряшов в своих социальных сетях.

Дмитрий Кудряшов на протяжении всей карьеры выступает в первой тяжёлой весовой категории. Он является мастером спорта по боксу и рукопашному бою в любителях. Среди профессионалов – чемпион по версиям WBC Silver, WBA International и чемпион СНГ и славянских стран по версии WBC CISBB в первом тяжёлом весе. На счету 36-летнего Кудряшова в боксе 25 побед и пять поражений.

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