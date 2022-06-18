Дмитрий Кудряшов ответил на вызов Магомеда Исмаилова

Бывший чемпион мира по боксу Дмитрий Кудряшов ответил на вызов со стороны соотечественника Магомеда Исмаилова.



«Даже если блогер попросит «легендарного промоутера» не бить его сильно, одеть на меня самые большие и безопасные 20-унцовые варежки, то блестящая голова всё равно не выдержит эти перегрузки, он же не боксёрский мешок, он блогер», — написал Кудряшов в своих социальных сетях.



Дмитрий Кудряшов на протяжении всей карьеры выступает в первой тяжёлой весовой категории. Он является мастером спорта по боксу и рукопашному бою в любителях. Среди профессионалов – чемпион по версиям WBC Silver, WBA International и чемпион СНГ и славянских стран по версии WBC CISBB в первом тяжёлом весе. На счету 36-летнего Кудряшова в боксе 25 побед и пять поражений.

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