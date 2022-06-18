Фьюри отказали во въезде в США из-за возможных связей с ирландским мафиози

Двукратному чемпиону мира в супертяжёлом весе, непобеждённому британскому боксёру Тайсону Фьюри отказали во въезде в США, сообщает Daily Mail со ссылкой на Sunday World News.
По данным источника, Фьюри было отказано во въезде в США из-за его предполагаемых связей с криминальным авторитетом Дэниелом Кинаханом. Ранее Фьюри был сфотографирован в Дубае в феврале вместе с Кинаханом, находящимся под санкциями США.
44-летний Кинахан — предполагаемый ирландский мафиози из Дублина, разыскиваемый правительством США. В понедельник, 13 июня, министерство финансов объявило о введении санкций в отношении Кинахана и других ключевых членов организованной преступной группы, которая, как утверждается, участвует в торговле наркотиками, отмывании денег, торговле огнестрельным оружием и убийствах.
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