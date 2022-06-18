Смит-младший оказался легче Бетербиева на взвешивании перед боем

Американец Джо Смит-младший оказался легче на взвешивании перед боем с российским боксёром Артуром Бетербиевым.



Бетербиев поднялся по шкале Атлетической комиссии штата Нью-Йорк ровно до 175 фунтов, что является пределом для полутяжёлого дивизиона. Смит официально весил 174,6 фунта.



В ночь с 18 на 19 июня по московскому времени в Нью-Йорке состоится турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого в объединительном бою встретятся россиянин Артур Бетербиев и американец Джо Смит-младший.



На кону будут стоять три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита.



Начало поединка — не ранее 6:00 мск. Российские каналы поединок не покажут.