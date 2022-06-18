Артём Резников победил Дави Рамоса на ACA 140 и вышел в полуфинал Гран-при

Завершился турнир по смешанным единоборствам ACA 140, главным событием которого являлся четвертьфинал Grand-Prix ACA с участием бойца из Казахстана Артёма Резникова и представителя Бразилии Дави Рамоса. Победу в этом противостоянии единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45, 49-46) праздновал Резников, благодаря чему он вышел в полуфинал Гран-при в лёгком весе. Там он сразится с победителем пары Али Багов — Рашид Магомедов.
Результаты турнира ACA 140:
Артём Резников победил Дави Рамоса единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45, 49-46).
Мухамед Коков одолел Венера Галиева техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде.
Абдул-Рахман Джанаев победил Николу Дипчикова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27).
Павел Гордеев победил Лом-Али Нальгиева единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27).
Саламу Абдурахманов праздновал победу в бою с Сиро Родригезом удушающим приёмом во втором раунде.
Олег Оленичев победил Амирхана Гулиева единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28, 29-28, 29-28).
Ибрагим Магомедов победил Русимара Пальяреса техническим нокаутом в первом раунде.
Ахмед Мусакаев победил Мурада Каламова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27).
Джосиель Силва победил Гогу Шаматаву нокаутом в третьем раунде.
Махарбек Каргинов победил Уолтера Перейру единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28, 29-28, 29-28).
Леонардо Силва одолел Артура Астахова раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28, 29-28, 29-28).
Бидзина Гавашелишвили победил Рыскулбека Ибраимова единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28, 29-28, 29-28).
Витезслав Райнох одержал победу в бою с Ильёй Ходкевичем техническим нокаутом во втором раунде.
Селим Евлоев победил Михаила Погодина техническим нокаутом в первом раунде.
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