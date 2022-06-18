Артём Резников победил Дави Рамоса на ACA 140 и вышел в полуфинал Гран-при

Завершился турнир по смешанным единоборствам ACA 140, главным событием которого являлся четвертьфинал Grand-Prix ACA с участием бойца из Казахстана Артёма Резникова и представителя Бразилии Дави Рамоса. Победу в этом противостоянии единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45, 49-46) праздновал Резников, благодаря чему он вышел в полуфинал Гран-при в лёгком весе. Там он сразится с победителем пары Али Багов — Рашид Магомедов.



Результаты турнира ACA 140:

Артём Резников победил Дави Рамоса единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45, 49-46).

Мухамед Коков одолел Венера Галиева техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде.

Абдул-Рахман Джанаев победил Николу Дипчикова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27).

Павел Гордеев победил Лом-Али Нальгиева единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27).

Саламу Абдурахманов праздновал победу в бою с Сиро Родригезом удушающим приёмом во втором раунде.

Олег Оленичев победил Амирхана Гулиева единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28, 29-28, 29-28).

Ибрагим Магомедов победил Русимара Пальяреса техническим нокаутом в первом раунде.

Ахмед Мусакаев победил Мурада Каламова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27).

Джосиель Силва победил Гогу Шаматаву нокаутом в третьем раунде.

Махарбек Каргинов победил Уолтера Перейру единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28, 29-28, 29-28).

Леонардо Силва одолел Артура Астахова раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28, 29-28, 29-28).

Бидзина Гавашелишвили победил Рыскулбека Ибраимова единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28, 29-28, 29-28).

Витезслав Райнох одержал победу в бою с Ильёй Ходкевичем техническим нокаутом во втором раунде.

Селим Евлоев победил Михаила Погодина техническим нокаутом в первом раунде.