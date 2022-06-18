Конор Макгрегор показал, как отрабатывает удар ногой. Фото

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост в своих социальных сетях, где показал фото с тренировки в момент отработки техники удара ногой.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Напомним, Макгрегор долгое время восстанавливался после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля 2021 года турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником ирландца был бывший временный чемпион лиги в лёгком весе, американец Дастин Порье. Победу Порье одержал ещё в первом раунде. С тех пор Конор не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале и зачастую проводил тренировки по боксу.

Конор Макгрегор опубликовал видео с тренировки: