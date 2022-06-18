Новый чемпион UFC Прохазка отстриг косичку и объяснил почему. Фото

Новый чемпион UFC в полутяжёлом весе чешский боец Иржи Прохазка кардинально сменил образ, приняв решение расстаться со своей знаменитой косичкой.



«Я подстриг волосы, потому что мне нужно было закончить предыдущую главу своей жизни. Теперь я могу начать следующую главу с новой энергией. Буду ли я ещё отращивать волосы? Посмотрим», — приводит слова Прохазки известный журналист и инсайдер Ариэль Хельвани в своих социальных сетях.

Фото: Из личного архива Иржи Прохазки

Фото: Из личного архива Иржи Прохазки

Напомним, в главном бою турнира UFC 275, который состоялся в Сингапуре, Прохазка одолел удушающим приёмом в пятом раунде бразильского ветерана Гловера Тейшейру, после чего и стал новым лидером дивизиона. В интервью после боя Иржи признался, что остался недоволен своим выступлением, и заявил, что несколько раз ему пришлось переходить в режим выживания по ходу встречи.

Иржи Прохазка триумфально вернулся в Чехию с поясом UFC: