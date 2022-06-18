Омари Ахмедов победил удушающим приёмом на турнире PFL 4
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств Омари Ахмедов одержал досрочную победу на турнире PFL 4. Ахмедов встречался с литовским бойцом Теодорасом Аукстуолисом и одолел его за счёт удушающего приёма, который он применил во втором раунде.
За счёт этого успеха Омари вышел в полуфинал Гран-при полутяжеловесов PFL, где сразится с действующим чемпионом промоушена бразильцем Антонио Карлосом Джуниором, который, в свою очередь, праздновал победу в поединке с Брюсом Соуто.
Напомним, Ахмедов покинул UFC в июле 2021 года. За промоушен Даны Уайта россиянин выступал с 2013 года. Последний бой в этой лиге Омари провёл на турнире UFC 264. Тогда Ахмедов уступил представителю США Брэду Таваресу раздельным решением судей.
Комментарии
- 18 июня 2022
-
10:44
-
10:39
-
09:47
-
09:35
-
09:26
-
09:16
-
07:55
-
02:38
-
00:50
-
00:39
- 17 июня 2022
-
23:46
-
22:57
-
21:47
-
20:51
-
20:03
-
19:56
-
19:44
-
19:03
-
18:49
-
17:35
-
16:57
-
16:37
-
15:40
-
15:23
-
15:06
-
14:25
-
13:28
-
13:06
-
12:13
-
12:05
-
11:33
-
11:25
-
10:43
-
10:00
-
09:52
Партнерский контент