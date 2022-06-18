Омари Ахмедов победил удушающим приёмом на турнире PFL 4

Российский боец смешанных единоборств Омари Ахмедов одержал досрочную победу на турнире PFL 4. Ахмедов встречался с литовским бойцом Теодорасом Аукстуолисом и одолел его за счёт удушающего приёма, который он применил во втором раунде.



За счёт этого успеха Омари вышел в полуфинал Гран-при полутяжеловесов PFL, где сразится с действующим чемпионом промоушена бразильцем Антонио Карлосом Джуниором, который, в свою очередь, праздновал победу в поединке с Брюсом Соуто.



Напомним, Ахмедов покинул UFC в июле 2021 года. За промоушен Даны Уайта россиянин выступал с 2013 года. Последний бой в этой лиге Омари провёл на турнире UFC 264. Тогда Ахмедов уступил представителю США Брэду Таваресу раздельным решением судей.

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