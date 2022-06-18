Тренер Бетербиева оценил победу Бивола в бою с Альваресом

Марк Рэмси, тренер чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе россиянина Артура Бетербиева, поделился мыслями о победе чемпиона по версии WBA Дмитрия Бивола в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
«Отличный бой, отличное планирование со стороны его команды. В этом противостоянии он действовал правильно и оставался очень дисциплинированным на протяжении всей дистанции.
Бивол действительно хорошо выступил, но я также считаю, что Альварес достиг той точки, когда бои с хорошими, большими боксёрами даются всё сложнее. Победить полутяжеловеса — это нормально, но победить топового полутяжеловеса — другое дело», — приводит слова Рэмси Boxing247 со ссылкой на его выступление на канале K.O. Artist Sports в YouTube.
Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:
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