Кадыров ответил Бетербиеву на его вопрос о бое со Смитом

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев разместил новый пост в своих социальных сетях, комментарий под которым оставил глава Чечни Рамзан Кадыров.



«Два дня до боя. Ждёте?» — написал Бетербиев.



«Ждёёёёёём», — отреагировал глава Чеченской Республики.



Напомним, в ночь с 18 на 19 июня мск в Нью-Йорке состоится турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого в объединительном бою встретятся Бетербиев и американец Джо Смит-младший. На кону будут стоять три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита. Начало противостояния стоит ожидать не ранее 6:00 мск. Российские каналы бой не покажут.

Что нужно знать об Артуре Бетербиеве: