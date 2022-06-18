Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кадыров ответил Бетербиеву на его вопрос о бое со Смитом

Кадыров ответил Бетербиеву на его вопрос о бое со Смитом
Комментарии

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев разместил новый пост в своих социальных сетях, комментарий под которым оставил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Два дня до боя. Ждёте?» — написал Бетербиев.

«Ждёёёёёём», — отреагировал глава Чеченской Республики.

Напомним, в ночь с 18 на 19 июня мск в Нью-Йорке состоится турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого в объединительном бою встретятся Бетербиев и американец Джо Смит-младший. На кону будут стоять три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита. Начало противостояния стоит ожидать не ранее 6:00 мск. Российские каналы бой не покажут.

Что нужно знать об Артуре Бетербиеве:

Бетербиев — Смит-мл: чеченский чемпион против рубаки из США. На кону флаг и честь. LIVE! Бетербиев — Смит-мл: чеченский чемпион против рубаки из США. На кону флаг и честь. LIVE!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022