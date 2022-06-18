Кадыров ответил Бетербиеву на его вопрос о бое со Смитом
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Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев разместил новый пост в своих социальных сетях, комментарий под которым оставил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Два дня до боя. Ждёте?» — написал Бетербиев.
«Ждёёёёёём», — отреагировал глава Чеченской Республики.
Напомним, в ночь с 18 на 19 июня мск в Нью-Йорке состоится турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого в объединительном бою встретятся Бетербиев и американец Джо Смит-младший. На кону будут стоять три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита. Начало противостояния стоит ожидать не ранее 6:00 мск. Российские каналы бой не покажут.
Что нужно знать об Артуре Бетербиеве:
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