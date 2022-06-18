Тейшейра — об удушении от Прохазки: хочется плакать, глядя на это снова

Гловер Тейшейра поделился эмоциями после того, как не смог защитить титул чемпиона в полутяжёлом весе в поединке с Иржи Прохазкой.



«Попасть на гильотину… Мне хочется плакать, глядя на это снова. Многое может случиться в бою, можно многому научиться. Я всегда пересматриваю свои бои, и неважно, выиграл я или проиграл. Возвращаюсь и критикую себя за допущенные ошибки.



Я весь бой доминировал на земле. На ногах бывало, что уступал, но в партере доминировал. Такова реальность, в итоге я был пойман на последней минуте. С этим ничего не поделать. Я постучал, потому что был в отчаянии. После этого остался лежать и всё как будто погрузилось во тьму. Если бы я не постучал, то это ничего бы не изменило», — приводит слова Тейшейры MMA Fighting.