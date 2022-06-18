Фахретдинов высказался о роли Хабиба в своём подписании контракта с UFC
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Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов ответил на вопрос о роли бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в своём подписании контракта с промоушеном Даны Уайта.
«Мы с ним общаемся, только когда видимся. Не созваниваемся, а так, при личной встрече только если. Правда ли, что он принял непосредственное участие в моём попадании в UFC? Не знаю, говорят, что да. Но думаю, в любом случае Хабиб говорил Дане Уайту: «Да, я этого парня знаю, он победитель моей лиги». Поэтому да. Я думаю, что там совокупность всего и Хабиб был одной из причин моего подписания», — приводит слова Фахретдинова издание «Татар-информ».
Люк Рокхолд и Хабиб Нурмагомедов провели спарринг по джиу-джитсу:
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