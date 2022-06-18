Артур Бетербиев — Джо Смит-младший: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
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В ночь с 18 на 19 июня мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке пройдёт турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого в объединительном бою сразятся россиянин Артур Бетербиев и представитель США Джо Смит-младший. На кону противостояния будут стоять три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита.
Поединок Бетербиева и Смита начнётся не ранее 6:00 мск. Российские каналы не покажут этот бой. Трансляцию бойцовского вечера реализует платформа ESPN+, недоступная для российских пользователей. Отметим, что текстовую онлайн-трансляцию поединка проведёт «Чемпионат».
Что нужно знать об Артуре Бетербиеве:
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