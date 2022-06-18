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«Физическая форма лучше, чем два года назад». Бетербиев — о предстоящем бое со Смитом

«Физическая форма лучше, чем два года назад». Бетербиев — о предстоящем бое со Смитом
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Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев высказался о предстоящем поединке с американцем Джо Смитом.

«Это очень важный бой для меня. Что касается места его проведения, то такой вопрос меня особо не беспокоит. Я больше сосредоточен на самом поединке и сопернике. Я регулярно спрашиваю у своего тренера по боксу и специалиста по физической подготовке, как у меня дела. Интересуюсь, не стали ли мои кондиции похуже в сравнении с теми, что были два года назад. В ответ слышу от них, что дела у меня идут даже лучше, чем тогда.

Если сравнить нынешний тренировочный лагерь с предыдущим, то сразу станет понятно, что он прошёл очень хорошо. Этот лагерь был даже лучше. Хотел бы поблагодарить свою команду, тренера по физической подготовке, тренера по боксу, в общем, всю команду и всех спарринг-партнёров, которые помогали мне. У нас был хороший лагерь. Мы оба готовы к этому бою. Думаю, всем будет интересно», — приводит слова Бетербиева boxingnews24.

Что нужно знать об Артуре Бетербиеве:

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