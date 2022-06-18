«Мы говорим об этом на протяжении многих лет». Глава Top Rank — о бое Бивола и Бетербиева

Президент Top Rank Тодд Дюбеф положительно оценивает возможность провести бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.



«Мы говорим об этом поединке на протяжении многих лет. Во время пандемии всё остановилось и нам не удалось организовать этот бой. Думаю, теперь ставки только выросли. На мой взгляд, дивизион получил хороший толчок после победы Бивола над Альваресом. Но надо понимать, что у победителя поединка между Бетербиевым и Джо Смитом будет ещё вариант с Энтони Ярдом. Он обязательный претендент на титул WBO, так что нельзя сбрасывать его со счетов», — приводит слова Дюбефа BoxingScene.



Промоутер Андрей Рябинский также заявил, что бой между Бетербиевым и Биволом стал бы долгожданной мечтой для всех любителей бокса.