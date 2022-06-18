«Всё может закончиться быстрым нокаутом». Смит — об объединительном бое с Бетербиевым

Обладатель титула по версии WBO в полутяжёлом весе американец Джо Смит поделился мыслями о предстоящем объединительном поединке с чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе россиянином Артуром Бетербиевым.



«Всегда есть шанс, что бой продлится всю дистанцию. Мне кажется, что этот поединок не станет исключением из правил. При этом всё может закончиться также быстрым нокаутом, ведь мы оба большие панчеры. Каким этот бой видится мне? Я вижу, как мою руку поднимут в конце вечера и я буду праздновать победу со своими тремя поясами», — приводит слова Смита talkSPORT.



Бой Бетербиева и Смита состоится 19 июня на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и начнётся не ранее 6:00 мск.

Артур Бетербиев показал, как готовится к бою со Смитом: