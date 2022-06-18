О’Мэлли: Забит мог не тренироваться три года, а потом вернуться и быть топом

Американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли высказался о решении Забита Магомедшарипова завершить профессиональную карьеру.



«Он на самом деле был чертовски хорош. Забит — очень сильный боец. Я не сомневаюсь, что он мог стать чемпионом. С его данными он спокойно мог не тренироваться три года, а потом вернуться в снова быть топом», — сказал О’Мэли в своём YouTube-канале.



Ранее Забит Магомедшарипов официально объявил о завершении карьеры в MMA. За карьеру в UFC Магомедшарипов провёл шесть поединков и одержал победу вотумах. В своём последнем бою, который состоялся 9 ноября 2019 года в рамках UFC 163 в Москве, Забит единогласным решением судей одержал победу над американцем Келвином Каттаром.

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