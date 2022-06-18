«Ты слишком много говорил». Ян обратился к Сехудо

Известный боец смешанных единоборств, россиянин Пётр Ян разместил новый пост в своих социальных сетях, где обратился к бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо. Ранее тот анонсировал своё возвращение в октагон.



«Эй Генри, ты слишком много говорил, когда был на пенсии. Пришло время возвращаться!» — написал Ян.



Помимо завоевания двух поясов UFC (легчайшем и наилегчайшем весе), Сехудо становился чемпионом Олимпийских игр в вольной борьбе (Олимпиада 2008 года в Пекине), Генри также является трёхкратным Панамериканским чемпионом. Не так давно, что его возвращения стоит ожидать ближе к концу года.

Сехудо провёл боксёрскую тренировку под руководством Тайсона: