Прохазка – о победе над Тейшейрой: я разочарован своим выступлением

Новый чемпион UFC в полутяжёлом весе чешский боец Иржи Прохазка остался недоволен от своего выступления в поединке с Гловером Тейшейрой, в котором чех выиграл удушающим приёмом.
«Я разочарован своим выступлением, потому что не смог продемонстрировать то, что обещал перед боем Например, у меня не было полного превосходства и я даже не чувствовал, что могу его добиться по ходу поединка. Я немного изменил свое отношение перед боем, и это было плохой идеей», – сказал Прохазка в интервью YouTube-каналу MMAFightingonSBN.
Напомним, в главном бою турнира UFC 275, который состоялся в Сингапуре, Прохазка одолел удушающим приёмом в пятом раунде бразильского ветерана Гловера Тейшейру, после чего и стал новым лидером дивизиона. В интервью после боя Иржи признался, что остался недоволен своим выступлением, и заявил, что несколько раз ему пришлось переходить в режим выживания по ходу встречи.
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