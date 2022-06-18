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Прохазка – о победе над Тейшейрой: я разочарован своим выступлением

Прохазка – о победе над Тейшейрой: я разочарован своим выступлением
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Новый чемпион UFC в полутяжёлом весе чешский боец Иржи Прохазка остался недоволен от своего выступления в поединке с Гловером Тейшейрой, в котором чех выиграл удушающим приёмом.

«Я разочарован своим выступлением, потому что не смог продемонстрировать то, что обещал перед боем Например, у меня не было полного превосходства и я даже не чувствовал, что могу его добиться по ходу поединка. Я немного изменил свое отношение перед боем, и это было плохой идеей», – сказал Прохазка в интервью YouTube-каналу MMAFightingonSBN.

Напомним, в главном бою турнира UFC 275, который состоялся в Сингапуре, Прохазка одолел удушающим приёмом в пятом раунде бразильского ветерана Гловера Тейшейру, после чего и стал новым лидером дивизиона. В интервью после боя Иржи признался, что остался недоволен своим выступлением, и заявил, что несколько раз ему пришлось переходить в режим выживания по ходу встречи.

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