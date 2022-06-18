Сехудо – Яну: тебе стоит вернуться в Дагестан и научиться лучше бороться

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо с сарказмом ответил на острый выпад известного бойца смешанных единоборств Петра Яна в соцсетях.
«Я бы вернулся, если бы у тебя было золото, которое я бы с удовольствием отобрал. Тебе стоит вернуться в Дагестан и научиться лучше бороться, потому что ты проиграл бойцу третьего американского дивизиона. После такого поражения было бы неразумно с твоей стороны бросать вызов олимпийскому чемпиону. Я охочусь за золотой мотыгой #Согниколено», — написал Сехудо в своих социальных сетях.
Ранее Пётр Ян разместил пост в своих социальных сетях, где обратился к бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо. До этого американец анонсировал своё возвращение в октагон.
«Эй, Генри, ты слишком много говорил, когда был на пенсии. Пришло время возвращаться!» — написал россиянин.
Помимо завоевания двух поясов UFC (легчайшем и наилегчайшем весе), Сехудо становился чемпионом Олимпийских игр в вольной борьбе (Олимпиада 2008 года в Пекине), Генри также является трёхкратным Панамериканским чемпионом. Не так давно стало известно, что его возвращения стоит ожидать ближе к концу года.
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