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«Ты вернулся сразу, как только я перестал быть чемпионом». Ян ответил Сехуде

«Ты вернулся сразу, как только я перестал быть чемпионом». Ян ответил Сехуде
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Известный боец смешанных единоборств Пётр Ян отреагировал на нападки бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо.

«Правда заключается в том, что ты закончил карьеру в тот день, когда я стал претендентом №1, и вернулся сразу, как только я перестал быть чемпионом. Теперь ты снова увиливаешь от меня, лишь доказывая эти факты», – написал россиянин в социальной сети.

Ранее американец рекомендовал Яну научиться лучше бороться, прежде чем бросать вызов олимпийскому чемпиону.

Помимо завоевания двух поясов UFC (легчайшем и наилегчайшем весе), Сехудо становился чемпионом Олимпийских игр в вольной борьбе (Олимпиада 2008 года в Пекине), Генри также является трёхкратным Панамериканским чемпионом. Не так давно стало известно, что его возвращения стоит ожидать ближе к концу года.

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