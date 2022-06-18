Шлеменко назвал дату боя с Исмаиловым. Он состоится в августе

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко назвал дату боя с Магомедом Исмаиловым, который пройдёт на турнире RCC.



«26 августа, планируем примерно на эту дату. Никого не буду звать для подготовки. Нам всего хватает, мы хотим создать экосистему, чтобы мы могли создавать всё от самого начала и до самого верха. Какой этап подготовки сейчас идёт? Функциональный – спаррингую один раз в неделю по пятницам», – цитирует Шлеменко «Матч ТВ».



Последний бой Исмаилов провёл с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Поединок продлился четыре раунда и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36). Всего в смешанных единоборствах Исмаилов одержал 18 побед, потерпел три поражения, а один бой закончился вничью.



Что касается Шлеменко, то свой последний бой он провёл с Артуром Гусейновым. Бойцы встречались в главном событии турнира по смешанным единоборствам Eagle FC 42. Победу единогласным судейским решением праздновал Александр. Вскоре после боя Шлеменко признался, что в ходе противостояния сломал руку.



Предстоящий поединок станет самым денежным в карьере обоих бойцов, на что Шлеменко намекнул в одном из интервью.