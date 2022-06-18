Роман Долидзе за 73 секунды техническим нокаутом одержал победу над Кайлом Дакасом

В эти минуты в Техасе проходит турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 37. В предварительном карде встречались Роман Долидзе и Кайл Дакас. Грузинский борец одержал победу в бою, победив техническим накаутом.

С первых минут Роман начал поджимать соперника. Первый нокдаун случился после акцентированного хука слева в исполнении грузинского бойца. После этого Дакас оказался у сетки, где пропустил сокрушительный удар коленом в голову. После этого Долидзе просто добил соперника. Судья остановил поединок на отметке 1:13.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом спортивного мероприятия.



Основной кард:



Келвин Каттар — Джош Эмметт

Кевин Холланд — Тим Минс

Хоакин Бакли — Альберт Дураев

Дамир Исмагулов — Гурам Кутателадзе

Джулиан Маркес — Грегори Родригес



Предварительный кард:



Тони Келли — Адриан Янез

Жасмин Ясудавичюс — Наталия Кристина да Силва

Курт Макджи — Джереми Уэллс

Дэнни Чавес — Рикардо Рамос

Глория де Паула — Мария Оливейра

Коди Стаманн — Эдди Вайнленд

Фил Хоус — Дерон Уинн

Кайл Докос — Роман Долидзе.