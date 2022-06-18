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Роман Долидзе за 73 секунды техническим нокаутом одержал победу над Кайлом Дакасом

Роман Долидзе за 73 секунды техническим нокаутом одержал победу над Кайлом Дакасом
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В эти минуты в Техасе проходит турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 37. В предварительном карде встречались Роман Долидзе и Кайл Дакас. Грузинский борец одержал победу в бою, победив техническим накаутом.

С первых минут Роман начал поджимать соперника. Первый нокдаун случился после акцентированного хука слева в исполнении грузинского бойца. После этого Дакас оказался у сетки, где пропустил сокрушительный удар коленом в голову. После этого Долидзе просто добил соперника. Судья остановил поединок на отметке 1:13.

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«Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом спортивного мероприятия.

Основной кард:

Келвин Каттар — Джош Эмметт
Кевин Холланд — Тим Минс
Хоакин Бакли — Альберт Дураев
Дамир Исмагулов — Гурам Кутателадзе
Джулиан Маркес — Грегори Родригес

Предварительный кард:

Тони Келли — Адриан Янез
Жасмин Ясудавичюс — Наталия Кристина да Силва
Курт Макджи — Джереми Уэллс
Дэнни Чавес — Рикардо Рамос
Глория де Паула — Мария Оливейра
Коди Стаманн — Эдди Вайнленд
Фил Хоус — Дерон Уинн
Кайл Докос — Роман Долидзе.

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