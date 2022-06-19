Смит-мл: если одолею Бетербиева и Бивола, буду одним из лучших полутяжеловесов в истории

Обладатель титула по версии WBO в полутяжёлом весе американец Джо Смит-младший поделился мыслями о предстоящем объединительном поединке с чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе россиянином Артуром Бетербиевым.
«Я хочу объединительный бой как можно быстрее. В полутяжелом весе не было единого чемпиона в эпоху четырех поясов. Я хотел бы быть первым, кто это сделает.
Мне предстоит долгий путь. Я должен пройти мимо Бетербиева, крутого парня.
На самом деле, я не знаю, что произойдёт. Мы оба умеем драться. У нас обоих приличный опыт, у него больше, чем у меня. Но я был во многих больших боях сейчас. Я готов к этому.
Я рад, что мне удалось… стать чемпионом мира. Сейчас у меня появилась новая цель. Я хочу продолжать работать над этим, чтобы быть лучшим. Я считаю, что если я смогу победить Бетербиева и Бивола, меня можно будет признать одним из лучших полутяжеловесов всех времен», – цитирует Смита boxingjunkie.
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