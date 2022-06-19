Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Смит-мл: если одолею Бетербиева и Бивола, буду одним из лучших полутяжеловесов в истории

Смит-мл: если одолею Бетербиева и Бивола, буду одним из лучших полутяжеловесов в истории
Комментарии

Обладатель титула по версии WBO в полутяжёлом весе американец Джо Смит-младший поделился мыслями о предстоящем объединительном поединке с чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе россиянином Артуром Бетербиевым.

«Я хочу объединительный бой как можно быстрее. В полутяжелом весе не было единого чемпиона в эпоху четырех поясов. Я хотел бы быть первым, кто это сделает.

Мне предстоит долгий путь. Я должен пройти мимо Бетербиева, крутого парня.

На самом деле, я не знаю, что произойдёт. Мы оба умеем драться. У нас обоих приличный опыт, у него больше, чем у меня. Но я был во многих больших боях сейчас. Я готов к этому.

Я рад, что мне удалось… стать чемпионом мира. Сейчас у меня появилась новая цель. Я хочу продолжать работать над этим, чтобы быть лучшим. Я считаю, что если я смогу победить Бетербиева и Бивола, меня можно будет признать одним из лучших полутяжеловесов всех времен», – цитирует Смита boxingjunkie.

Бетербиев — Смит-мл: выйдет ли Артур с российским флагом на бой с американцем? LIVE! Бетербиев — Смит-мл: выйдет ли Артур с российским флагом на бой с американцем? LIVE!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022