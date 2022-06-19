Появилось видео яркого нокаута Романа Долидзе на UFC Fight Night

В эти минуты в Техасе проходит турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 37. В предварительном карде встречались Роман Долидзе и Кайл Дакас. Грузинский борец одержал победу в бою, победив техническим накаутом.



Официальная группа UFC во «Вконтакте» опубликовало видео, как Долидзе отправил соперника в нокаут.

Видео доступно в официальном сообществе UFC во «Вконтакте». Права на видео принадлежат UFC.

С первых минут Роман начал поджимать соперника. Первый нокдаун случился после акцентированного хука слева в исполнении грузинского бойца. После этого Дакас оказался у сетки, где пропустил сокрушительный удар коленом в голову. После этого Долидзе просто добил соперника. Судья остановил поединок на отметке 1:13.