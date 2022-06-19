Фьюри: без Роналду «Манчестер Юнайтед» занял второе место, а с ним клуб финишировал шестым

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе, непобеждённый британский боксёр Тайсон Фьюри высказался по поводу форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Хорошая новость, что Роналду остается, но вот есть теория: когда в позапрошлом сезоне его не было, «Манчестер Юнайтед» занял второе место в Премьер-лиге, затем у нас был Роналду, а мы финишировали шестыми. Люди скажут: «Ну, если бы он не забил 20 голов, мы бы финишировали намного ниже в прошлом сезоне», но в предыдущем сезоне этого не произошло, и мы финишировали намного выше. Когда у вас есть такая суперзвезда, как Роналду, все полагаются на него, чтобы забивать голы, и если бы его не было, они бы сами забивали голы, как это было в позапрошлом сезоне. Я не говорю, что Роналду плохой актив, он отличный актив, но иногда со звёздным игроком молодые футболисты затмеваются, у них нет шанса проявить себя, потому что «великий Роналду находится на поле», — приводит слова Фьюри Mirror.
Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
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