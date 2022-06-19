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Исмагулов победил Кутателадзе на турнире UFC

Исмагулов победил Кутателадзе на турнире UFC
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В ночь с 18 на 19 июня мск в Техасе проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night. В основном карде россиянин Дамир Исмагулов встретился с шведско-грузинским бойцом Гурамом Кутателадзе.

Победу в бою одержал Исмагулов решением судей. Для россиянина эта победа стала 24-й в смешанных единоборствах при одном поражении. Кутателадзе, в свою очередь, потерпел третье поражение в MMA при 12 победах.

В главном событии спортивного шоу встретятся американские бойцы Келвин Каттар и Джош Эмметт. Ещё один россиянин Альберт Дураев встретится с американцем Хоакином Бакли.

Основной кард:

Келвин Каттар — Джош Эмметт
Дональд Серроне — Джо Лозон
Кевин Холланд — Тим Минс
Хоакин Бакли — Альберт Дураев
Дамир Исмагулов — Гурам Кутателадзе
Джулиан Маркес — Грегори Родригес

UFC 2022. UFC Fight Night (on ESPN 37), Остин, США
Дамир Исмагулов (W) - Гурам Кутателадзе
19 июня 2022, воскресенье. 02:40 МСК
Дамир Исмагулов
Окончено
MD
Гурам Кутателадзе
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