Исмагулов победил Кутателадзе на турнире UFC

В ночь с 18 на 19 июня мск в Техасе проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night. В основном карде россиянин Дамир Исмагулов встретился с шведско-грузинским бойцом Гурамом Кутателадзе.

Победу в бою одержал Исмагулов решением судей. Для россиянина эта победа стала 24-й в смешанных единоборствах при одном поражении. Кутателадзе, в свою очередь, потерпел третье поражение в MMA при 12 победах.

В главном событии спортивного шоу встретятся американские бойцы Келвин Каттар и Джош Эмметт. Ещё один россиянин Альберт Дураев встретится с американцем Хоакином Бакли.

Основной кард:

Келвин Каттар — Джош Эмметт

Дональд Серроне — Джо Лозон

Кевин Холланд — Тим Минс

Хоакин Бакли — Альберт Дураев

Дамир Исмагулов — Гурам Кутателадзе

Джулиан Маркес — Грегори Родригес