Альберт Дураев проиграл Хоакину Бакли техническим нокаутом на UFC Fight Night

В ночь с 18 на 19 июня мск в Техасе проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night. В основном карде россиянин Альберт Дураев встретился с американцем Хоакином Бакли.

Победу в бою одержал Бакли техническим нокаутом. Врач не дал продолжить поединок перед третьим раундом. У Дураева закрыт левый глаз из-за гематомы

Ранее россиянин Дамир Исмагулов решением судей победил шведско-грузинского бойца Гурама Кутателадзе.

В главном событии спортивного шоу встретятся американские бойцы Келвин Каттар и Джош Эмметт.

Основной кард:

Келвин Каттар — Джош Эмметт

Дональд Серроне — Джо Лозон

Кевин Холланд — Тим Минс

Хоакин Бакли — Альберт Дураев

Дамир Исмагулов — Гурам Кутателадзе

Джулиан Маркес — Грегори Родригес