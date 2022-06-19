Альберт Дураев проиграл Хоакину Бакли техническим нокаутом на UFC Fight Night
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В ночь с 18 на 19 июня мск в Техасе проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night. В основном карде россиянин Альберт Дураев встретился с американцем Хоакином Бакли.
Победу в бою одержал Бакли техническим нокаутом. Врач не дал продолжить поединок перед третьим раундом. У Дураева закрыт левый глаз из-за гематомы
Ранее россиянин Дамир Исмагулов решением судей победил шведско-грузинского бойца Гурама Кутателадзе.
В главном событии спортивного шоу встретятся американские бойцы Келвин Каттар и Джош Эмметт.
Основной кард:
Келвин Каттар — Джош Эмметт
Дональд Серроне — Джо Лозон
Кевин Холланд — Тим Минс
Хоакин Бакли — Альберт Дураев
Дамир Исмагулов — Гурам Кутателадзе
Джулиан Маркес — Грегори Родригес
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