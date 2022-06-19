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Альберт Дураев проиграл Хоакину Бакли техническим нокаутом на UFC Fight Night

Альберт Дураев проиграл Хоакину Бакли техническим нокаутом на UFC Fight Night
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В ночь с 18 на 19 июня мск в Техасе проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night. В основном карде россиянин Альберт Дураев встретился с американцем Хоакином Бакли.

Победу в бою одержал Бакли техническим нокаутом. Врач не дал продолжить поединок перед третьим раундом. У Дураева закрыт левый глаз из-за гематомы

Ранее россиянин Дамир Исмагулов решением судей победил шведско-грузинского бойца Гурама Кутателадзе.

В главном событии спортивного шоу встретятся американские бойцы Келвин Каттар и Джош Эмметт.

Основной кард:

Келвин Каттар — Джош Эмметт
Дональд Серроне — Джо Лозон
Кевин Холланд — Тим Минс
Хоакин Бакли — Альберт Дураев
Дамир Исмагулов — Гурам Кутателадзе
Джулиан Маркес — Грегори Родригес

UFC 2022. UFC Fight Night (on ESPN 37), Остин, США
Хоакин Бакли (W) - Альберт Дураев
19 июня 2022, воскресенье. 03:10 МСК
Хоакин Бакли
Окончено
TKO
Альберт Дураев
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