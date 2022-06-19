«Он получил очень ценный урок». Стерлинг — о поражении Дураева

Американский боец смешанных единоборств Алджэмейн Стерлинг, являющийся действующим чемпионом UFC в легчайшем весе отреагировал на поражение россиянина Альберта Дураева в бою с американцем Хоакином Бакли. Дураев проиграл техническим нокаутом. Врач не дал продолжить поединок перед третьим раундом. У Дураева закрыт левый глаз из-за гематомы. Перед боем Дураев сказал, что, что все, кроме топ-5 UFC, для него лёгкие соперники.
«Если он действительно так сказал, то сегодня он получил очень ценный урок. Нельзя быть дерзким или самонадеянным из-за тренировок с партнёрами», — написал Стерлинг в своём «твиттере».
Дураев потерпел третье поражение в смешанных единоборствах. Он прервал серию из десяти побед подряд. Всего за карьеру в MMA россиянин одержал 15 побед.
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