Бетербиева представляют как канадца в трансляции ESPN перед боем с Джо Смитом
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37-летнего непобеждённого российского бойца Артура Бетербиева перед объединительным боем с 32-летним американцем Джо-Смитом-младшим в трансляции американского телевещателя ESPN представляют под канадским флагом.
В каждой инфографике напротив Бетербиева стоит американский флаг. Напомним, из-за последних политических событий Бетербиев испытал огромное давление. Журналисты, эксперты и влиятельные организаторы требовали, чтобы Артур отказался от статуса российского боксёра и взял спортивное гражданство Канады. Российский нокаутёр пока ничего не ответил. Под каким флагом выйдет Бетербиев – одна из главных интриг поединка, начало которого запланировано ориентировочно на 6:00 мск.
Что нужно знать об Артуре Бетербиеве?
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