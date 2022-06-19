Бетербиева представляют как канадца в трансляции ESPN перед боем с Джо Смитом

37-летнего непобеждённого российского бойца Артура Бетербиева перед объединительным боем с 32-летним американцем Джо-Смитом-младшим в трансляции американского телевещателя ESPN представляют под канадским флагом.



В каждой инфографике напротив Бетербиева стоит американский флаг. Напомним, из-за последних политических событий Бетербиев испытал огромное давление. Журналисты, эксперты и влиятельные организаторы требовали, чтобы Артур отказался от статуса российского боксёра и взял спортивное гражданство Канады. Российский нокаутёр пока ничего не ответил. Под каким флагом выйдет Бетербиев – одна из главных интриг поединка, начало которого запланировано ориентировочно на 6:00 мск.

Что нужно знать об Артуре Бетербиеве?

«Чемпионат» ведёт LIVE-трансляцию боя Бетербиев – Джо Смит.