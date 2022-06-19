Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Артур Бетербиев вышел без флага на бой с Джо Смитом-младшим

Артур Бетербиев вышел без флага на бой с Джо Смитом-младшим
Комментарии

37-летний российский непобеждённый боксёр Артур Бетербиев вышел без флага на объединительный поединок за титулы WBC, IBF и WBO с 32-летним представителем США Джо Смитом-младшим.

Примечательно, что без флага вышел и американский спортсмен.

Напомним, из-за последних политических событий Бетербиев испытал огромное давление. Журналисты, эксперты и влиятельные организаторы требовали, чтобы Артур отказался от статуса российского боксёра и взял спортивное гражданство Канады.

Так как ранее Артур никак не комментировал эту ситуацию, то, под каким флагом выйдет Бетербиев, было одной из главных интриг поединка, начало которого запланировано ориентировочно на 6:00 мск.

Что нужно знать об Артуре Бетербиеве?

«Чемпионат» ведёт LIVE-трансляцию боя Бетербиев – Джо Смит.

Артур Бетербиев — Джо Смит. Где смотреть титульный бой в полутяжёлом весе WBC, IBF и WBO Артур Бетербиев — Джо Смит. Где смотреть титульный бой в полутяжёлом весе WBC, IBF и WBO
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022