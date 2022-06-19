Артур Бетербиев вышел без флага на бой с Джо Смитом-младшим

37-летний российский непобеждённый боксёр Артур Бетербиев вышел без флага на объединительный поединок за титулы WBC, IBF и WBO с 32-летним представителем США Джо Смитом-младшим.

Примечательно, что без флага вышел и американский спортсмен.

Напомним, из-за последних политических событий Бетербиев испытал огромное давление. Журналисты, эксперты и влиятельные организаторы требовали, чтобы Артур отказался от статуса российского боксёра и взял спортивное гражданство Канады.

Так как ранее Артур никак не комментировал эту ситуацию, то, под каким флагом выйдет Бетербиев, было одной из главных интриг поединка, начало которого запланировано ориентировочно на 6:00 мск.

Что нужно знать об Артуре Бетербиеве?

«Чемпионат» ведёт LIVE-трансляцию боя Бетербиев – Джо Смит.