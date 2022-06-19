Артур Бетербиев вышел без флага на бой с Джо Смитом-младшим
Поделиться
37-летний российский непобеждённый боксёр Артур Бетербиев вышел без флага на объединительный поединок за титулы WBC, IBF и WBO с 32-летним представителем США Джо Смитом-младшим.
Примечательно, что без флага вышел и американский спортсмен.
Напомним, из-за последних политических событий Бетербиев испытал огромное давление. Журналисты, эксперты и влиятельные организаторы требовали, чтобы Артур отказался от статуса российского боксёра и взял спортивное гражданство Канады.
Так как ранее Артур никак не комментировал эту ситуацию, то, под каким флагом выйдет Бетербиев, было одной из главных интриг поединка, начало которого запланировано ориентировочно на 6:00 мск.
Что нужно знать об Артуре Бетербиеве?
Комментарии
- 19 июня 2022
-
06:59
-
06:50
-
06:46
-
06:43
-
06:37
-
06:31
-
06:20
-
06:08
-
05:49
-
05:42
-
05:32
-
05:22
-
05:10
-
04:42
-
03:49
-
03:22
-
01:12
-
00:20
-
00:11
-
00:04
- 18 июня 2022
-
23:48
-
22:37
-
22:32
-
21:37
-
20:31
-
20:11
-
19:46
-
18:32
-
18:00
-
18:00
-
17:55
-
16:51
-
16:49
-
15:52
-
14:53
Партнерский контент