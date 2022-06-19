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Российские боксёры стали обладателями всех поясов в полутяжёлой весовой категории

Российские боксёры стали обладателями всех поясов в полутяжёлой весовой категории
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37-летний непобеждённый российский боксёр Артур Бетербиев сумел защитить титулы WBC, IBF и завоевать пояс WBO в объединительном бою с 32-летним представителем США Джо Смитом-младшим, нокаутировав его уже во втором раунде поединка.

Ранее соотечественник Бетербиева Дмитрий Бивол в бою с Саулем Альваресом завоевал чемпионский титул по версии WBA в этой же весовой категории. Таким образом, обладателями наград в полутяжёлом весе стали исключительно российские боксёры.

Напомним, в общей сложности на счету Бетербиева теперь 18 побед в 18 поединках. Все бои он выиграл нокаутом. Что касается Смита-младшего, то всего за карьеру он провёл 32 боя, в которых одержал 28 побед и потерпел четыре поражения.

Что нужно знать об Артуре Бетербиеве?

Бетербиев за 5 минут нокаутировал американского чемпиона. Теперь все пояса — наши! Бетербиев за 5 минут нокаутировал американского чемпиона. Теперь все пояса — наши!
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