Артур Бетербиев описал свои эмоции от победы над Джо Смитом-младшим

37-летний непобеждённый российский боксёр Артур Бетербиев поделился первыми впечатлениями после победы нокаутом во втором раунде над 32-летним представителем США Джо Смитом-младшим в объединительном бою за титулы WBC, IBF и WBO.

«Мне нужно немного времени, чтобы прочувствовать это. Сейчас я ничего не чувствую, потому что я только заполучил этот пояс. Мне нужно пару дней, чтобы понять, какого это», — сказал Бетербиев во флеш-интервью после боя с Джо Смитом-младшим.

Напомним, в общей сложности на счету Бетербиева теперь 18 побед в 18 поединках. Все бои он выиграл нокаутом. Что касается Смита-младшего, то всего за карьеру он провёл 32 боя, в которых одержал 28 побед и потерпел 4 поражения.

Что нужно знать об Артуре Бетербиеве?