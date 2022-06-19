«Хочу стать хорошим боксёром». Бетербиев высказался о победе нокаутом над Смитом

37-летний непобеждённый российский боксёр Артур Бетербиев рассказал о своих целях после победы нокаутом во втором раунде над 32-летним представителем США Джо Смитом-младшим в объединительном бою за титулы WBC, IBF и WBO.

«Как я сочетаю ударную мощь с хорошей техникой? В один день хочу стать хорошим боксёром. Надеюсь, что сегодня я был лучше, чем в прошлом. Мой тренер говорит, что я близок к тому, чтобы стать хорошим боксёром», — сказал Бетербиев во флеш-интервью после боя с Джо Смитом-младшим.

Напомним, в общей сложности на счету Бетербиева теперь 18 побед в 18 поединках. Все бои он выиграл нокаутом. Что касается Смита-младшего, то всего за карьеру он провёл 32 боя, в которых одержал 28 побед и потерпел 4 поражения.

Что нужно знать об Артуре Бетербиеве?