Бетербиев нанёс почти в пять раз больше точных ударов в титульном бою с Джо Смитом-младшим

Российский боксёр Артур Бетербиев значительно превзошёл своего оппонента, 32-летнего представителя США Джо Смита-младшего, по одному из главных компонентов – по ударам. Отметим, что бой завершился победой нокаутом в исполнении российского бойца уже во втором раунде, благодаря чему он защитил титулы WBC, IBF и завоевал пояс WBO.

По общему количеству ударов значительное превосходство на стороне российского боксёра – 102 против 67, а по статистике точных попаданий – 48 против 11, что составляет разницу почти в пять раз. Удары по корпусу – пять против двух в пользу Артура, по джебам также статистика в пользу бойца из России – 14 против четырёх (точные попадания).

Статистика поединка Бетербиев — Джо Смит-мл. Фото: CompuBox.

Напомним, в общей сложности на счету Бетербиева теперь 18 побед в 18 поединках. Все бои он выиграл нокаутом. Что касается Смита-младшего, то всего за карьеру он провёл 32 боя, в которых одержал 28 побед и потерпел четыре поражения.

Что нужно знать об Артуре Бетербиеве?