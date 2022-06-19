«Спасибо за то, что верили в меня!» Бетербиев опубликовал первый пост после победного боя

37-летний российский непобеждённый боксёр Артур Бетербиев после победы нокаутом во втором раунде титульного поединка за пояса WBC, IBF и WBO над 32-летним представителем США Джо Смитом-младшим опубликовал пост в одной из социальных сетей.

«Спасибо за то, что верили в меня! Идём дальше», — гласит публикация Бетербиева в одной из социальных сетей.

Напомним, в общей сложности на счету Бетербиева теперь 18 побед в 18 поединках. Все бои он выиграл нокаутом. Что касается Смита-младшего, то всего за карьеру он провёл 32 боя, в которых одержал 28 побед и потерпел четыре поражения.

Отметим, что Артур Бетербиев сразу после завершения поединка с Джо Смитом-младшим попросил объединительный бой с соотечественником Дмитрием Биволом.

Что нужно знать об Артуре Бетербиеве?