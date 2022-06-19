Бетербиев — единственный действующий чемпион мира, у которого 100% побед нокаутом

37-летний российский непобеждённый боксёр Артур Бетербиев продлил свою уникальную победную серию после того, как нокаутировал во втором раунде 32-летнего американца Джо Смита-младшего в объединительном поединке, в котором защитил пояса WBC и IBF, а также стал обладателем титула WBO.

Примечательно, что Бетербиев является единственным действующим чемпионом мира, у которого 100% побед одержано нокаутом (18 боёв, 18 побед, 18 нокаутом). Что касается Смита-младшего, то всего за карьеру он провёл 32 боя, в которых одержал 28 побед и потерпел четыре поражения.

Отметим, что Артур Бетербиев сразу после завершения поединка с Джо Смитом-младшим попросил объединительный бой с соотечественником Дмитрием Биволом, имеющим пояс WBA.

Что нужно знать об Артуре Бетербиеве?